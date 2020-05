nyheter

Nødetatene rykket litt før klokka 13 ut til Kvenvikmoen, etter melding om brann i et kjøretøy.

– Det viste seg å være en mopedbil som var helt utbrent, ingen fare for spredning. De to ungemennene som hadde vært i bilen blir sjekket av helse for røykskader, melder politiet.