Piggdekkene kan bli værende: – Datoen er ikke absolutt

I det siste har Finnmark politidistrikts nettpatrulje mottatt flere henvendelser fra folk som lurer på reglene rundt bruk av piggdekk. Politiet har derfor valgt å informere om dette på sine sosiale medier.

– Det er variasjonene i vær, temperatur og lengden på vinteren som avgjør om det kan kjøres med piggdekk etter 1. mai, som er fristen for å skifte dekk for oss i Finnmark. Datoen er ikke absolutt, og er mer veiledende med tanke på at det er viktigere å ha tilstrekkelig veigrep, enn det er at datoen overholdes, sier Karoline Larsen i Nettpatruljen.

Men mange av politiets henvendelser gjelder det å kjøre tur/retur Finnmark og sørover. For det er faktisk slik at man kan få bot for å kjøre med piggdekk sørover, selv om man tross alt skal kjøre tilbake til Finnmark.

– Dersom det lenger sør ikke er noe som tilsier at føret krever piggdekk, kan man bli bøtelagt for å bruke det. Dersom du er usikker på hvilke dekk du skal bruke, så kan det være lurt å ta med sommerdekkene slik at man kan skifte. Ellers kan man vurdere å utsette reisen, sier Larsen til slutt.