Miljøuka blir ikke som vanlig

nyheter

De nye reglene for arrangementer og samlinger, gitt av Folkehelseinstituttet (FHI) i forbindelse med koronapandemien, gjør at Alta kommune må gjøre endringer i gjennomføringa av årets miljøuke.

– Av betydning for miljøuka så er det ikke tillatt å gjennomføre åpne arrangementer og samlinger. Det innebærer at de ordinære og typiske arrangementene i miljøuka ikke kan gjennomføres fordi arrangementene er åpne, og eventuell smittesporing i ettertid blir vanskelig, opplyser virksomhetsleder for miljø, park og idrett Jon-Håvard Haukland i Alta kommune.

Digitale foredrag og møter

I årets program vil det bli tilbud om digitale foredrag og møter om aktuelle miljøtema. Dette vil annonseres og offentliggjøres.

– I tillegg håper vi at vårt lokalsamfunn med lag og foreninger, privatpersoner, gårdeiere, skoler, barnehager og lokale medier setter miljø på agendaen i miljøuka. I tillegg vil Rusken gjennomføres, sier Haukland.

Tre-toppers turene

Tre-toppers turene i Alta, Rafsbotn, Talvik, Kviby, Langfjord, Korsfjord, Kvalfjord og Altnes gjennomføres med de samme toppturene som vanlig, men med enkelte endinger på grunn av særlige krav til smittehygiene. Perioden for å gjennomføre turene utvides til to uker, fra 6.–21. juni.

– Det blir ikke klippetang på toppen, men egenkvittering med dato på turkortet, melder Haukland.

Turkort kan skives ut fra kommunens nettside, eller hentes på sportsforretninger, rådhuset eller på nærbutikker i distriktet. T-skjorter kan hentes på Rådhuset eller på nærbutikker i distriktet.

– For grupper, klasser/kohort i skoler og barnehager må t-skjorter hentes samlet av en person. Send gjerne en liste med antall og størrelser til Alta kommune. Servicesenteret ordner t-skjortene klar for henting. Vi ønsker ikke å levere for store størrelser til skolebarn, sier Haukland.

Brems smittespredning

Haukland minner om de tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning: Syke personer skal holde seg hjemme, god hånd- og hostehygiene og forsterket renhold og holde minst 1 meters avstand og redusere kontakt mellom personer.