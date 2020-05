nyheter

Politiet i Finnmark melder på Twitter at de har rykket ut etter melding om at en kvinne knuste vinduer med jernstang i Alta. Politiet opplyser at hendelsen har skjedd i sentrumsområdet.

Bjørn Tormod Syversen på Politiets operasjonssentral opplyser videre at de har kontroll på kvinnen. Hun er en kjenning av politiet.