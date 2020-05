nyheter

Det sier Åshild Bruun-Gundersen, Frp-representanten i Stortingets helsekomite som har jobbet hundrevis av timer med å skape flertall for et likeverdig helsetilbud for Alta-regionen. Torsdag var det klart at Ap stemte med regjeringspartiene, og at det dermed ikke blir flere muligheter for å sikre fødeavdeling og akuttilbud i Alta i denne stortingsperioden.