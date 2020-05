nyheter

– Kommunekassa til Alta kommune er slunken, og regnskapsrapporten for første kvartal tilsa at vi styrte mot tidenes underskudd. I en tøff tid med utsatt omstillingsprosjekt grunnet korana, og sektorer som ikke holder makter å holde budsjett, skulle kommunen få betalt for tilrettelegging for oppdrettsnæringen. Nå tar regjeringen «våre penger» og gir dem til Staten. Vi blir ranet på høylys dag med forslaget i revidert nasjonalbudsjett, sier varaordfører Jan Martin Rishaug.