nyheter

Snart åpner påmeldingen til humanistisk konfirmasjon i 2021 og for første gang vil Human-Etisk Forbund arrangere konfirmasjonsleir for konfirmantene i Nord-Troms og Finnmark.

– Det betyr at alle ungdommer, også de som ikke bor i nærheten av et kurs, kan møtes over ei langhelg til konfirmasjonskurs, sier leirsjef Ola Swang i Human Etisk Forbund.

I år har 10,2 prosent av ungdommene i Finnmark valgt humanistisk konfirmasjon. Neste år får enda flere enn tidligere et tilbud om å møtes til konfirmasjonskurs.

– Dette blir den første humanistiske konfirmasjonsleiren som arrangeres i Finnmark, sier Swang.

Intensivkurs

Kurset går over fem dager og vil ha like mange timer som et ordinært kveldskurs i regi av Human-Etisk Forbund. Dermed får også de som ikke har kurs i nærheten mulighet til å delta.

– Vi håper å tiltrekke oss ungdom fra hele Nord-Troms og Finnmark som er engasjerte og interesserte, og vil lære mer om våre verdier, sier Swang.

Han lover masse aktiviteter, både ute og inne og de har erfarne leirsjefer og nattevakter, mye moro og selvfølgelig nulltoleranse for rusmidler.

Humanisme

Human-Etisk Forbund er en ikke-religiøs organisasjon som bygger på humanistiske verdier som setter mennesket i sentrum. Dette gjenspeiler også tematikken på konfirmasjonsleiren.

– Vi reflekterer over meningen med livet og ønsker å utvikle ungdommenes evne til kritisk tenkning, medmenneskelighet, hva er rett og galt, ta egne og gode valg, ytringsfrihet og respekt for andre menneskers livssynsvalg, hvordan møte voksenlivet, sier Swang.

– Jeg tror dette blir veldig bra. Vi ønsker at ungdommene blir gode mennesker som kan ta gode valg, sier Swang.

Håper på nok deltakere

Konfirmasjonsleiren arrangeres er planlagt fredag ettermiddag 26. mars til tirsdag ettermiddag tirsdag 30. mars.

– Vi må ta forbehold om nok påmeldte til kurset. Dersom for få konfirmanter melder seg på dette kurset kan det ikke gjennomføres – og vi tilbyr da disse ungdommen deltakelse på ordinært kurs på sin hjemplass, eventuelt brevkurs, opplyser forbundet.