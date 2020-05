– Frykter et Alta SV uten troverdighet

nyheter

Etter siste kommunestyremøte, der SV med unntak av Otto Aas, stemte mot å få en juridisk granskning av styret i Helse Nord, og styrebeslutninger med dramatisk betydning for folk i Alta-regionen, stiller mange spørsmål hvem SV i Alta har lojalitet til, folket eller Helse Nord med ledende politikere i SV. Utbryter Otto Aas er en av de som lurer på hvor SV står.

– Jeg frykter at SV er blitt et veldig forsiktig parti, et parti som skygger unna en kamp for innbyggernes rett til trygghet for liv og helse. Et parti som kan bli uten troverdighet hos velgerne i Alta. Jeg tror knapt det finnes en familie i Alta som ikke på en eller annen måte har fått merke at vi ikke har akuttilbud og fødeavdeling. Omveien til Hammerfest sykehus og lang responstid er skummel. Nå kunne SV på Stortinget bidratt til at vi hadde fått fødeavdeling og akuttilbud, sier Aas.

Flere parti reagerer etter løftebrudd i sykehussaken: Ønsker at SV avblåser neste valgkamp Otto Aas har ikke samvittighet til å stå smilende på torget og anbefale Bergstø for Altas velgere.

Forventer reaksjon

I flere av kommunepartiene er det krav om bruk av sterke virkemidler for å si fra, og med det gjøre at lokale politikere beholder troverdighet overfor velgerne. Både i Alta Ap og Alta Venstre vurderes det sterke virkemidler. Alta Venstre har styrevedtak om å legge saken fram på ekstraordinært årsmøte med en innstilling der medlemmene kan velge mellom to alternativer; legge ned Alta Venstre eller en valgboikott ved valget i 2021.

Full støtte til Alf Bjørn for valgkampboikott – Alf gjentar egentlig bare det unisone budskapet fra årsmøtet i Alta Ap, sier tidligere leder i Alta Ap, Bernt Berg.

I SV har Otto Aas tatt til ordet for at partiet må gjenta sin valgboikott fra 2013 da han, Tommy Berg og Anita Håkegård Pedersen ga beskjed om at de ikke ville drive valgkamp. Den gang fordi fylkespartiet ikkeville støtte en uavhengig utredning av sykehusstrukturen. Nå mener Aas at det er helt nødvendig for Alta SV å vise solidaritet med fødende i Alta og Kautokeino, samt familiene til de som opplever tap av helse og liv på grunn av manglende akuttilbud.

– Med bakgrunn i tirsdagens kommunestyremøte, og saken om juridisk vurdering av Helse Nord, så registrerer jeg at det blant SVs folkevalgte er en redsel for å få sjekket ut om det er gjort lovmessige feil ved vedtak i Helse Nord. Det er ikke et veldig dramatisk vedtak, men selv det kunne ikke SV og Ap være med på, påpeker Aas og fortsetter:

– Men jeg har fortsatt et håp om at grasrota i partiet vil være med å si klart fra til både fylkespartiet og ledelsen i SV, sier Aas.

Han forstår ikke at de røde i kommunestyret bestående av Rødt, SV og Ap jobbet frenetisk mot at man skal få en juridisk betenkning rundt disposisjonene til styret i Helse Nord.

– Vurderer verktøy for å få gjennomslag

Leder i Alta SV, Bjørn Erik Opgård, sier at han registrerer at på bakgrunn av voteringen i saken om hvorvidt Alta kommune vil politianmelde eller granske styret i Helse Nord, ønsker Otto Erik Aas å vite hvor resten av partiet står. Opgård tolker også Aas til at han mener at Alta SV er for forsiktig.

– Det kan også se ut som at det legges til grunn at partiet – på bakgrunn av voteringen – ikke er lojale mot Altas befolkning, men heller Helse Nord. Otto Erik står selvfølgelig fritt til å mene hva han om vil hvilke virkemiddel han ønsker at vi i Alta SV skal bruke for å få gjennomslag for vår politikk. Det er hans, som alle våre politikeres, privilegium. Det er derimot ikke slik at dersom partifeller ikke støtter de samme virkemidlene som han, så er de mot saken i sin helhet. Her må man skille mellom sak og virkemiddel: En kollega trenger ikke å være imot å bygge et hus, selv om han ikke vil bruke slegge for å slå inn enhver spiker, sier SV-lederen og legger til:

– Vi i Alta SV jobber demokratisk for å finne ut hvilke verktøy vi ønsker å bruke for å få gjennomslag for våre saker. Både i kommunestyregruppa og i resten av partiet. Det skal vi også gjøre når det gjelder neste stortingsvalg, når vi vet hva partiet går til valg på og hvem som er kandidatene. Fram til da vil kommunestyregruppa og styret i Alta SV fortsette å jobbe demokratisk og vi ønsker at alle medlemmer i partiet skal være med på den prosessen.