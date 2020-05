nyheter

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (Krf) har vært to dager i Alta og omegn for å besøke reineiere og få et bedre innblikk i beitekrisen som har preget vinteren for en hardt prøvet næring. Med seg hadde ministeren 10 millioner som skal gå til fòr av reinen siste del av vinteren.