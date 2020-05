Ble tildelt 150.000 kroner ute i sporet

nyheter

– Oi, nå fikk jeg litt sjokk, utbrøt Hanna.

Midt i treningsløpa sto nemlig banksjef Ulf Tore Isaksen klar for å overraske henne med Samfunnsløftets talentstipend på 150.000 kroner.

Satser hardt

– Hanna er et stort talent som satser hardt, og som har oppnådd gode resultater på seniornivå tross ung alder, blant annet gjennom å vinne Finnmarksløpet 500. Hun er en god ambassadør for sporten og for landsdelen, og har tydelige og langsiktige målsettinger – herunder hvordan hun ønsker å bidra til flere unge i sporten i Nord-Norge, opplyser jurymedlem Roger Finjord i en pressemelding.

Med seg i juryen for idrett hadde han Christian Larsen, Håvard Klemetsen og Stina Bentsen. Blant 85 søkere plukket ble det totalt plukket ut 15 vinnere i idrett og åpen klasse.

Etterlyser flere talenter

Fra 1. oktober 2019 til 1. februar 2020 kunne talenter søke på Samfunnsløftets talentstipend, og to tverrfaglige juryer har vurdert alle søknader. Ti topptalenter får 150.000 kroner hver, og juryene gir utviklingsstipend på 50.000 kroner til fem talenter. Stipendene går til de som utmerker seg innenfor sitt felt.

– Målet er å hjelpe dem på veien videre, og sørge for at de fortsatt kan bygge opp, utvikle og inspirere andre i nord. I år kom det mange gode søknader, men vi vet at det finnes flere talenter. Vi jakter på talenter innen alle områder, fra kokk og lærer til programmering eller idrett. Alle som kjenner et talent bør derfor tipse om at de kan melde seg på i neste søknadsrunde, sier banksjef Ulf Tore Isaksen.

– Han er unik

Gründer Tom Erik Nilsen (21) fra Alta var en av dem som meldte seg på i åpen klasse, og han får 50.000 kroner i utviklingsstipend fra Samfunnsløftet.

– Tom Erik viser at han er unik og tør å gjøre sin egen greie. 21-åringen har bygd opp Kronstadposten til et opplag på over 1700 i uka over ti år. Hans utrettelige arbeid er til inspirasjon for andre, og han har fått betydelig oppmerksomhet for sin satsing, står det i juryens begrunnelse.

Stipend til Kautokeino-skuespiller

Innen kultur er det Sparebankstiftelsen som vurderer talentene, og trompetist Monika Holst-Olsen (23) gikk i år gjennom nåløyet blant 28 søkere. Monika har spilt trompet siden hun var seks år gammel, og studerer første året på master i klassisk utøvende trompet ved Norges Musikkhøgskole.

– Monika fremstår som en svært talentfull utøver som er på god vei mot en profesjonell tilværelse som utøvende musiker, og som har ambisjoner om å utvikle seg videre. Stipendet skal brukes til studiereiser for å ta privattimer med trompetist og pedagog Mattias Höfs i Hamburg, sier daglig leder Rolf Eigil Bygdnes i Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge.

Stipendet er for unge talenter bosatt i Nord-Norge, eller som har sterk tilknytning til landsdelen, og som driver med scenekunst, visuell kunst, film, musikk eller litteratur. Også skuespiller Sarakka Gaup (28) fra Kautokeino fikk stipend fra stiftelsen.

– Hun har jobbet med teater og scenekunst fra hun var barn, blant annet ved Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš, Giron Sámi Teáhter, Riksteatern i Stockholm, og Hålogaland teater. Sarakka beskrives som et stort talent og en viktig rollemodell for andre unge samiske scenekunstnere. Hun skal bruke stipendet til et egenkomponert mentorprogram med blant andre skuespiller Mary Sarre og regissør Pauliina Feodoroff, sier Bygdnes.

Disse fikk Samfunnsløftets topptalentstipend:

Dana Meknas (23) fra Tromsø, baskettrener

Hanna Lyrek (20) fra Alta, hundekjøring

Ida Jaklin Johansen (31) fra Tromsø, informatikk

Kristin Vollstad (28) fra Nordreisa, kickboxing

Magnus Reiersen (28) fra Tromsø, IT-utvikler og gründer

Tora Bakkemo (21) fra Bodø, friluftsliv

Morten Thoresen (23) fra Bodø, bryting

Maria Arlén Larsen (34) fra Skibotn, forsker og gründer

Vilde Nilsen (19) fra Tromsø, langrenn

Yngve Guttormsen (29) fra Tromsø, forsker

Disse fikk Samfunnsløftets utviklingsstipend:

Birgitte Frendal (18) fra Melbu, fløyte

Marthe Kråkstad Johansen (21) fra Mo i Rana, skiskyting

Mariel Kufaas (21) fra Tromsø, alpint

Tom Erik Nilsen (21) fra Alta, gründer

Trym S. Gerhardsen (19) fra Tromsø, skiskyting

Disse fikk talentstipend fra Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge:

Monika Holst-Olsen (23) fra Alta, trompetist

Magnus Breivik Løvseth (25) fra Fauske, tubaist og pedagog

Anna Fauske (22) fra Mosjøen, gitarist og låtskriver

Ida Kjeldsberg (21) fra Tromsø, artist og låtskriver

Babang Deshommes (30) fra Haiti, bor i Tromsø, dronefotograf

Sindre Arder Skildheim (20) fra Tromsø, skuespiller

Sarakka Gaup (28) fra Kautokeino/Oslo, skuespiller

Sophie Berenika Broch (29) fra Oslo, bor i Tromsø, kunstner/keramiker

Silje T. Martinussen (27) fra Tromsø, kunstner

Sunniva Sekse Rydningen (27) fra Senja, bor i Harstad, skribent

Marion Bouvier (32) fra Frankrike, bor i Tromsø, skribent/redaktør