Det er organisasjonen MA Rusfri Trafikk som er skeptisk til pilotprosjektet som ble lansert av Politidirektoratet forleden. De mener vi trenger politi med spisskompetanse på trafikk.

– Vi frykter at dette kan være sniknedleggelse, og at distrikt for distrikt mister UP, sier generalsekretær i MA Rusfri Trafikk, Elisabeth Fjellvang Kristoffersen.

Politiets tilstandsanalyse viser at finnmarkingene er på fyllekjøringstoppen i Norge.

– Ser en på fyllekjøringstallene er Finnmark svært utsatt. Hele 3,27 per 1000 innbyggere fyllekjører i distriktet. På landsbasis er tallet 1,81 per 1000. Faktumet at én av tre dødsulykker i landet skyldes rus, viser bare hvor viktig det er at vi har et politi med høy kompetanse på trafikale utfordringer, sier Kristoffersen i en pressemelding.