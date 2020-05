Ny konsernsjef i SpareBank 1 Nord-Norge

nyheter

– Valget var ganske enkelt, og Liv er valgt fordi vi mener hun er den beste kandidaten til å lede konsernet gjennom de utfordringene både konsernet og hele landsdelen nå står oppe i. Det har hun også bevist i den tiden hun nå har vært konstituert, sier styreleder i konsernet Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Konstituert

I en pressemelding fra SpareBank 1 Nord-Norge heter det at Ulriksen har vært konstituert i stillingen siden 25. februar i år, men har nå takket ja til stillingen på permanent basis. Ulriksen har 12 års erfaring fra SpareBank 1 Nord-Norge, og har vært konserndirektør for kreditt og risikostyring før hun ble konstituert som konsernsjef. Hun er utdannet fiskerikandidat med hovedfag i økonomi, og har tidligere jobbet i Fokus Bank/Danske Bank og har ledererfaring fra Fiskeriforskning og Nofima.

– Konsernet står midt oppe i krevende utfordringer med å bistå kundene i å håndtere Korona-pandemien, det gjør at kredittkunnskap er særlig viktig. Samtidig trenger vi stabilitet etter to sjefsskifter. Liv kjenner konsernet svært godt, og de ansatte og kundene kjenner henne, sier Schjøtt-Pedersen.

Klar for oppgaven

Schjøtt-Pedersen opplyser også at han har latt seg imponere over måten Ulriksen har styrt konsernet i en særdeles krevende tid.

– Konsernet har stått i flere stormer på en gang i den perioden Liv har ledet skuta. Hun ble nærmest kastet inn i rollen over natta, og hun har måttet håndtere både det nye banksamarbeidet på Helgeland og koronakrisa, uten å miste fokus på den daglige driften. Måten hun har løst oppgaven på har overbevist oss.

Ulriksen selv er klar for oppgaven.

– For meg handler dette først og fremst om å fortsette å bygge stein på stein. Konsernets kurs er stø og vi har en sterk posisjon i Nord-Norge. Det er spesielt viktig når vi nå skal hjelpe folk og bedrifter gjennom en alvorlig krise. Koronakrisen påvirker selvsagt også oss, både når det gjelder fokus og rent finansielt. Men vi har et utmerket lag bestående av 900 kompetente medarbeidere, så dette skal gå bra. Jeg har nå fått kapteinsbindet permanent, og jeg skal jobbe knallhardt for både konsernet, kundene og for landsdelen.