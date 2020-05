MDG stemmer for akutt- og fødeavdeling i Alta

nyheter

Det er partiets frontfigur i Alta, Frode Lindal, som opplyser dette til Altaposten.

Han medgir at det har framstått som uavklart hva MDGs stemmegiving blir i behandlingen av sykehusplanen på Stortinget. Voteringen kommer mest sannsynlig onsdag.

Lindal sier at det er på det rene at MDG stemmer for å få på plass akutt og fødeavdeling i Alta.

– Det er ikke mer enn et par-tre år siden Une Bastholm var her i Alta, hun var da selv gravid og vi kjørte over fjellet etter å ha vært i Hammerfest. Hun kjenner godt til forholdene her, påpeker Lindal.

De jobber for at både Alta og Hammerfest må ha et mest mulig lokalt tilbud.

– Generelt jobber MDG for desentralisering av offentlige tilbud, og fødetilbudet er særlig viktig for oss, sier han.