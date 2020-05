Alta-politikerne klargjør for anmeldelse av styret i Helse Nord

nyheter

Formannskapet diskuterte saken for en tid tilbake, og det ble da forsøkt lagt lokk på saken. Heller ikke protokollen ga noen informasjon om at anmeldelse av helseforetaket hadde vært debattert. Altaposten ble i ettertid oppmerksom på den «hemmelige» behandlingen og har omtalt både initiativet og formannskapets samstemte konklusjon. formannskapet konkluderte med at omdømmetapet hos Helse Nord og nabokommunen Hammerfest ville være større enn en mulig gevinst ved anmeldelse. Det var også enighet om saken ikke skulle aktualiseres i media.