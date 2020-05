– Det er viktig å se fremover, til tross for tøffe tider

nyheter

Nesten to måneder etter at det ble full stans i turismen befinner vi oss på Pæskatun. Der var det egentlig booket mange besøk utover senvinteren, men med nedstengning av samfunnet, fulgte kansellerte bookinger. På tunet møter vi daglig leder Trond Strifeldt, som er opptatt av å fokusere fremover. Han står klar med håndspriten – og etter av vi begge har desinfisert hendene grundig, setter vi oss inn i en av hyttene på tunet.

Bråstans

Han forteller om hvordan krisen har påvirket drifta hos dem.

– Vi hadde masse turister som hadde booket på forhånd og forhåndsbetalt turer, så det var litt surt at man da måtte tilbakebetale ganske mye penger og vi tapte selvfølgelig mye på det, sier han.

Men han påpeker at det riktignok ikke er noe de er alene om i dagens situasjon. Selv om de har tapt mye inntekter, har de ikke mottatt mer enn litt over 11.000 kroner i krisestøtte. Mer hadde de ikke krav på, ettersom at det måles ut fra bedriftens faste utgifter og den har de klart å holde med lav gjeldsgrad.

Nøktern

– Hvordan kjennes det?

– Det kjennes godt. Vi har nok vært litt forsiktige og nøkterne, men jeg har ønsket å få sove godt om natta og ikke ha så mye i lån, sier han, og legger til at de har bygget opp drifta stein for stein over tid.

Likevel har han vært nødt til å permittere ansatte og anslår at trolig har tapt inntekter på omkring én million kroner. En av de som har vært permittert er Simon Strifeldt. Han har jobbet på stedet de siste seks årene som altmuligmann og etter syv uker i permisjon kunne han endelig komme tilbake til jobb denne uka.

Står på flere bein

Men selv om det ble en brå stans på vintersesongen, så hadde de likevel en god sesong fra høsten 2019 og frem til koronastoppen. Det har vært til god hjelp i denne perioden og i tillegg har de flere bein å stå på ved siden av turismen. Nå som det nærmer seg sommer er det i økende grad skiferproduksjon som står i fokus.

– Da leverer vi gravstein, produserer klokker og skifer om hverandre. Vi videreforedler skiferen og det har vi gjort i mange år, helt siden 1993. Vi har alltid hatt flere bein å stå på og i denne situasjonen vil jeg si at det passer meget bra.

Skiferarbeidere

Trond Strifeldt synes også det er viktig at turistene som kommer for å oppleve stedet skal få noe som er autentisk, selv om det tidvis har vært tøft å drive produksjon og turisme parallelt.

– Vi er skiferarbeidere i bunn og jeg klarer ikke tanken på å slippe steinproduksjonen og derfor har vi alltid produsert stein om sommeren.

Men det blir likevel noen vesentlige forskjeller denne sommeren.

– Forskjellen fra i fjor er at vi i dag egentlig skulle tatt imot den første turistbussen til skiferdemonstrasjon, men alle turene i sommer er kansellert. Til gjengjeld får vi «gønne» på med produksjon, sier han optimistisk.

Helsa er viktigst

– Men midt oppe i dette aspektet med økonomi, så vil jeg nå påstå helsa faktisk er det viktigste, sier han.

Han forteller at det allerede er startet å komme inn noen bookinger for neste sesong, men siden det er store usikkerheter ute i verden er det enda vanskelig å se for seg hvordan den kommende sesongen vil bli.

– Vi må jo være optimistiske og håpe at det etter hvert kommer en vaksine, legger han til.

Vil investere

Men når det først ble mindre å gjøre i en periode sørger han for å bruke den fornuftig. Blant annet har det gitt tid til vedlikehold av biler, arbeid med ny nettside og i tillegg jobber han med nye planer på tunet som vil innebære store investeringer.

– Vi har jo jobbet inn mot Innovasjon Norge og bankforbindelsen vår om å investere litt mer på Pæskatun og få laget bedre fasiliteter både for ansatte og turister.

Derfor har han hyret inn en arkitekt som har utarbeidet en skisse for et nytt servicebygg som etter planen skal inneholde en rekke fasiliteter. Der er det tenkt å bli et skifermuseum, matservering med imponerende utsikt utover dalen og toaletter. I tillegg ser han for seg mulighetene for et vannspeil med en liten tribune der det er mulighet for arrangementer.

– Men problemet er jo at det koster skjorta og man må ha penger.

Derfor jobber han fortiden med å se på finansieringen av dette.

Jobber med finansiering

– Er det en lang vei igjen?

– Det er jo det. Men vi holder på å jobbe med arkitekten, så skal vi finne kostnadene og se hvordan vi skal finansiere dette. Vi jobber videre og har planer og visjoner, så vil tiden vise om det er realistisk å investere og gå i gang.

– Har du noe anslag på hvor mye dere vil måtte investere i dette anlegget?

– Vi vet ikke enda, men det er fort en 10 til 15 millioner. Vi har regnet på dette og ut fra situasjonen vår de siste to årene, så skulle ikke vi hatt noe problem med å betjene et slikt lån, men akkurat nå tar jo alle en dag av gangen.

En drøm

Skifermuseet vil inneholder utstyr og gjenstander knyttet til skiferdriftas historie som han har samlet inn over mange år og tatt vare på.

– Det har vært en drøm siden vi startet og ha et hus som vi kan ha alle tingene vi har samlet gjennom tidene og det få utstilt. Dette er for kommende generasjoner og vi har jo ikke så mye her oppe siden alt ble brent ned under krigen.

Men han er likevel klar på at det skal være et sted som skal være driftet lønnsomt.

– Man skal ikke bare bygge noe for å ha til utstilling, det skal være drift og den må være hele året.

Visjoner

– Vi har nå visjoner og det er veldig artig å skape noe. Jeg vil si at det er noen fantastiske opplevelser med mennesker for vi treffer mennesker fra hele verden og ser at vi er ganske like alle sammen.

Han forteller også at turismen også er en god måte å formidle bruksmulighetene til skiferen rundt i verden. Men selv om det kan bli en stund før utenlandsturismen er tilbake som den var velger han å være optimistisk. Han tror også at det vil være flere nordmenn som vil legge ferien sin nordover i sommer.

– Jeg tror det, og jeg tror det er viktig at vi nå slår et slag for Finnmark, avslutter han.