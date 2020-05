Tatt i 116 km/t i 80-sonen

nyheter

En rask titt gjennom politiloggen viser at lovens lange arm har nok å gjøre i disse mai-dagene. Feststøy har nok en gang stått i veien for natteroen.

I Alta har det vært forholdsvis rolig med to hendelser der politiet så seg nødt til å ta en prat med en mopedist som hadde bøyd opp skiltet, og en ATV-fører sammen med en annen mopedist som lekte seg på to hjul.

– Mopedist steilet og ATV-sjåfør lekte seg på to hjul på baksiden av Rema 1000 på City. Politipatrulje tok en prat med guttene som tilsynelatende forsto, skriver politiet på Twitter.

– Politiet stanset en mopedist på Aronnes som hadde bøyd skiltet. Da patruljen kom brettet gutten ned skiltet. Kalles inn til biltilsynet for teknisk kontroll.

I porsanger var politiet nødt til å inndra et førerkort da en sjåfør var godt over den tillatte fartsgrensen klokken 01.

– Up beslagla førerkort i fartskontroll i Skoganvarre, på veien mellom Lakselv og Karasjok. 116 km/t i 80-sonen, skriver de på Twitter.

I Kirkenes måtte politiet ut for å dempe en fest med høyt støynivå og forstyrret nattens ro. I samme by måtte de i tillegg be en jente holde seg unna en adresse da hun laget kvalme.

– Lystig lag i Prestøyveien var noe høymælt og klager kom inn til politiet. Muntlig pålegg om å dempe seg, heter det på Twitter.

Senere på kvelden rundt klokken 02 måtte politiet stoppe en fest med rundt 50 ungdommer på Hesseng som holdt folk våkne.

– 50 ungdommer og høy musikk på Hesseng. Holder folk våkne. Politiet dro til stedet og festen ble oppløst.

I Hammerfest har det og vært festligheter i løpet av nattetimene. En gjenganger fikk klokken 01.30 nok en gang beskjed om å ta det rolig resten av natten.

– Full fest i Storvannsveien. Mye festbråk. Har skjedd flere dager på samme sted. Politiet ga husleier pålegg om å være stille resten av natten, skriver politiet.