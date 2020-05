Salget av flybilletter øker

nyheter

Salget av flybilletter og leiebil har økt med 20 prosent den siste uken, viser en oversikt over byråer som er tilknyttet søkemotoren Finn Reise.

Reiser i Norge står alene for denne økningen, skriver Flysmart24.

Den uavhengige søkemotoren Finn Reise formidler reiser fra alle de stor aktørene på flybilletter, hotell, leiebil og pakkereiser. Etter nedstengningen etter koronautbruddet og full stans i blant annet flyreiser, har salget av flyreiser nærmest forsvunnet.

– Det vi ser nå, er en helt ny trend, og det første tegnet til økt reiseaktivitet siden landet ble stengt ned den 12. mars. Den gode nyheten er at trafikken begynner øke litt, sammen med bookinger. Dette avspeiles nok av det faktum at samfunnet gradvis åpner opp, sier kommersiell direktør Terje Berge i for Finn Reise til Flysmart24(©NTB)