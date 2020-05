nyheter

Politiet melder på Twitter at de er på tur ut for å foreta en åstedsundersøkelse etter melding om scooterulykke i et hytteområde på Sennalandet.

– Melding om en scooterulykke i hytteområde. Melding om materielle skader på to scootere. I følge melder kan det være snakk om en kollisjon. Ukjent når ulykken har skjedd. Patrulje drar til stedet for åstedsundersøkelse.