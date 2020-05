Mann siktet for promillekjøring etter scooterulykke

nyheter

Politiet meldte klokken 12 på Twitter at de er på tur ut for å foreta en åstedsundersøkelse etter melding om scooterulykke i et hytteområde på Sennalandet.

– Melding om en scooterulykke i hytteområde. Melding om materielle skader på to scootere. I følge melder kan det være snakk om en kollisjon. Ukjent når ulykken har skjedd. Patrulje drar til stedet for åstedsundersøkelse.

Klokken 14.29 skriver politiet at de nå har siktet en mann i 50-årene for promillekjøring etter ulykken.

– I forbindelse med scooterulykken har politiet siktet en mann i 50 årene for promillekjøring. Ulykken har skjedd natt til søndag. Det var ingen flere involverte personer i ulykken. Mannen har blitt påført skader som følge av ulykken og mottatt medisinsk behandling.