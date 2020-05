nyheter

Finnmark politidistrikt melder søndag ettermiddag om bruk av film på bilruta. Det var UP som stanset bilen i Alta.

– UP stoppet en person i 20-årene, da han kjørte en bil med svært mørk film på siderutene foran og frontruta, opplyser politiet, som opplyser at vedkommende ble anmeldt for forholdet.