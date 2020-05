Onsdag skal det meste være på stell i Alta-skolen

nyheter

– Det gleder vi oss til, er meldingen fra Alta kommune i anledningen den siste åpningen av samfunnet som ble offentliggjort torsdag ettermiddag.

På sin vanlige skole

I Alta skal alle elever fremover få et tilbud på sin vanlige skole.

– Det vil være et noe redusert tilbud i starten, og tilbudet vil være noe annerledes enn tidligere. Det kan for eksempel være andre skoletider og at skoledagen blir organisert på andre måter enn før, for eksempel med mer uteskole eller et annet klasserom/lokale, informerer kommune.

Det kan være noe ulikt fra skole til skole.

– Din nærskole vil gi deg som forelder/foresatt informasjon om hvilket tilbud ditt barn vil få, følg med på skolens hjemmeside, er rådet. Fra onsdag 13. mai er målet å ha et så ordinært tilbud som mulig ved alle Altas skoler.

Viktige regler

Forhindring av smittespredning er fortsatt satt i høysetet, opplyser Alta kommune i fredagens oppdatering av situasjonen.

– For å sikre en trygg skolestart for alle, er det viktig at vi alle setter oss godt inn i og følger de nasjonale retningslinjene for smittevern. Det er utarbeidet smitteveiledere for de ulike alderstrinnene, disse ligger til grunn for åpningen, opplyser Alta kommune.

De tre grunnpilarene for å bremse smittespredning er i prioritert rekkefølge:

1. Syke personer skal ikke være i på skolen

2. God hygiene (Håndhygiene, hostehygiene og renhold)

3. Redusert kontakthyppighet mellom personer

Faste grupper

Alta kommune er også opptatt av foreldre forholder seg til de faste gruppene i barnehager og skoler, såkalte kohorter,

– Det er viktig at foreldre/foresatte er nøye med at deres barn fortsatt forholder seg til de samme barna på ettermiddag, kveld og helger, som på skolen og barnehagen. Dersom du tillater at ditt barn får leke med barn de ikke er sammen med på dagtid, vil dere øke smitterisikoen for ditt barn eller at ditt barn blir smittebærer til for eksempel besteforeldre eller andre familiemedlemmer som er i risikogruppen, advares det.

Skolebussene går nå som vanlig. Kommunens kriseledelse ber de som har mulighet til å kjøre barn sine til skolen gjør det, eller at de som kan sykler til og fra skolen gjør det. Dette for å redusere smittefaren under transport i buss til og fra skolen.