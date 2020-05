NAV trenger flere i front

nyheter

Det er koronakrisen som gjør at NAV har et midlertidig behov for medarbeidere. Derfor utlyses 20 midlertidige stillinger i NAV Troms og Finnmark med søknadsfrist allerede 13.mai.

Ansatte skal etter planen være på plass i månedsskiftet juni/juli. Stillingene er lokalisert til Tromsø, Harstad, Alta og Kirkenes.

– Vi ser etter personer som er dyktige til å finne gode løsninger i samhandling med mennesker i en krevende situasjon, sier fylkesdirektør Grete Kristoffersen i en pressemelding.

Pandemien har store konsekvenser for næringsliv og offentlige virksomheter. Det gjør at NAV trenger flere folk.

– Vi må være i front og bistå mennesker som for første gang i sitt liv opplever å bli helt eller delvis permitterte fra jobb, og vi må ikke minst bistå de mange ungdommene som har kommet i en krevende situasjon, sier Kristoffersen.