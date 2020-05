Gode smitteverntiltak har holdt beredskapen oppe

nyheter

På tross av utfordringer med koronasmitte leverte luftambulansetjenestens fly og helikoptre høy beredskap i april, heter det i en pressemelding fra luftambulansetjenesten.

Det opplyses videre at Babcock Scandinavian AirAmbulance AS leverte 98, 45 prosent beredskap med tjenestens ambulansefly landet sett under ett, mens Norsk Luftambulanse AS leverte 99,19 prosent beredskap med tjenestenes ambulansehelikoptre landet sett under ett.

– Våre to operatører har gjort gode smitteverntiltak og mannskapene strekker seg langt for å holde beredskapen oppe, sier administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF (LAT HF), Øyvind Juell.

Betryggende

Når man trekker fra avbrudd i beredskap som er sykehusenes ansvar, samt andre avbrudd operatørene ikke kan påvirke eller holdes ansvarlig for, fremkommer den totale beredskapen hele tjenesten samlet sett leverte i april på et resultat der ambulanseflytjenesten hadde 97, 04 prosent beredskap landet sett under et, mens ambulansehelikoptertjenesten leverte totalt 98,37 prosent beredskap landet sett under ett.

Helsevesenet forbereder seg på at smittetoppen kommer i løpet av året. Det er usikkert hvor høy den blir og hvor store utfordringer viruset vil skape.

– Det er betryggende at luftambulansetjenesten nå i starten på koronapandemien har to operatører som begge leverer beredskap på svært høyt nivå, fortsetter Juell i pressemeldingen.

Avbrudd operatørene ikke kan lastes for

Listen under er eksempler på avbrudd i beredskapen operatørselskapene ikke kan påvirke eller lastes for: