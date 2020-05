Ønsker at SV avblåser neste valgkamp

nyheter

Ved stortingsvalget i 2013 gikk partiets ledende politikere den gang, Otto Aas som var leder i Alta SV, og resten av kommunestyregruppa bestående av Tommy Berg og Anita Håkegaard Pedersen, tidlig ut og gjorde det klart at de ikke kunne drive aktiv valgkamp for Finnmark SV. Bakgrunnen var det de mente var et svik fra Finnmark SV og partiet sentralt i Alta SVs kamp for fødeavdeling og akuttilbud.