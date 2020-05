Ap støtter likevel fast stasjonert ambulansehelikopter i Kirkenes

nyheter

Det stormer rundt Arbeiderpartiets behandling av Nasjonal helse- og sykehusplan der Frp og Senterpartiet har hatt felles forslag om føde- og akuttavdeling ved Klinikk Alta, og at Nye Kirkenes sykehus skal oppgraderes tilfullverdig akuttsykehus, det vil si nivå 2 på intensivtilbudet. I tillegg skal det stasjoneres et permanent sivilt ambulansehelikopter i Kirkenes for å øke akuttberedskapen for de øvrige kommunene i Øst-Finnmark ved å senke responstiden ved akutt sykdom eller skade.