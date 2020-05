– Kan ikke behandle unge boligsøkende familier slik

nyheter

Altaposten har fulgt tre unge familiers vei mot å realisere boligdrømmen gjennom tilgang på tomter på foreldre og besteforeldres eiendom. Etter at to hovedutvalg, befaringer og en rekke vedtak i en prosess som har vært preget av bred enighet om at det er fornuftig å tillate fradeling, gjorde hovedutvalget for tekniske tjenester et endelig vedtak i vår. Dermed trodde familiene at boligdrømmen kunne virkeliggjøres.