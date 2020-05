Uavklart når badeland i Alta åpner

nyheter

Badeland og svømmehaller kan åpnes for publikum fra 15. juni, dersom helsemyndighetene og bransjen sammen har kommet fram til forsvarlige smitteverntiltak, opplyser regjeringen.

14 dager tidligere, 1. juni, åpnes det opp for organisert svømming, inkludert skolesvømming.

I Alta er det ikke avklart når Nordlysbadet åpnes. Det vil komme retningslinjer for hva det enkelte bad må forholde seg til for å kunne åpne for publikum 15.06.

– Så er det slik at det pr dags dato pågår renovering av fliser hos oss. Dette er deler av bassengene som ikke ble renovert i 2017. Dette arbeidet vil være ferdigstilt siste del av juli, opplyser Kjersti Syvertsen.