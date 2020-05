Samarbeider om pakkepost

nyheter

DHL Express har inngått en avtale med bensinstasjonkjeden, slik at Innbyggerne i Kautokeino kan hente pakkene sine på Circle K.

Over 80 Circle K-stasjoner i hele landet vil bli hentepunkt for pakker fra DHL Express. Selskapet regner med at flere vil tegne seg på avtalen utover året. Bensinstasjon i Kautokeino har vært en av pilotstasjonene og var i gang med pakkeutlevering allerede i januar.

– Vi har vært i gang en stund, nå venter vi bare på at vi også skal sortere brev, sier daglig leder Jørn Erik Furuly.

De ansatte er ikke ukjent med pakkeutlevering. Stasjonen har allerede en avtale med Post Nord.

– Vi har levert ut pakker for Post Nord i fire-fem år. Det er foreløpig der hovedtyngden på pakker ligger, sier han.

Flere pakker

Furuly forteller videre at det har vært en økning i pakkepost de siste to månedene og tror dette er på grunn av koronaen.

– Folk er flinke til å handle på nett, men det litt synd at det kan gå ut over de lokale butikkene, mener Furuly.

Et plaster på såret er at pakken i stor grad er handlet fra norske nettbutikker.

– Folk har vært flinke til å støtte opp om de norske butikkene, sier han.

– Det er mye klær og sko, ellers alt fra biler til strikkepinner, sier han.

Lite trafikk

På grunn av koronaen er det lite trafikk over grensen til Finland, det merkes godt på stasjonen.

– Det er stille og rolig. Trailertrafikken går stort sett som normalt, men det er lite persontrafikk, sier Furuly.

Landsdekkende

I den landsdekkende avtalen mellom DHL Express og Circle K har seks stasjoner i Troms og Finnmark allerede tegnet seg på. I tillegg til Circle K i Kautokeino kan de som bor i Lakselv, Vadsø, Storslett, Bardufoss og Setermoen hente pakkene sine på bensinstasjonen.

– For oss handler det om å gjøre hverdagen enklere for kunden, samtidig som vi hele tiden er på utkikk etter nye muligheter som følge av endringene som vi ser i markedet, og derfor er pakkeutlevering et spennende område for oss, sier Øyvind Bredland, avtaleansvarlig i Circle K Norge i en pressemelding.

Tilpassing til markedet

Selskapet opplyser at en økende andel av pakkene som sendes med DHL Express går til privatpersoner. Terje Aarbog, administrerende direktør i DHL, kaller avtalen en vinn-vinn for både kundene og stasjonene.

– Siden vi nordmenn gjerne ikke er hjemme på dagtid, har vi derfor jobbet mye med å få på plass et nettverk av hentepunkter over hele landet. Her er det viktig med lange åpningstider og enkel tilkomst, slik at kundene våre kan velge det mest praktiske hentestedet og plukke opp pakken når det passer dem best, sier han.