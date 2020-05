nyheter

I forbindelse med Finnmarksløpet sitt jubileum var det duket for tilbakeblikk på løpets historie gjennom 40 år. Dette ble blant annet reflektert i en del av materialet som ble produsert i anledning løpet. Et bilde som spesielt har blitt trukket frem er et bilde av hundekjørerlegende Sven Engholm, som ble fotografert på midten av 70-tallet.