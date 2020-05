Millionstøtte til kriserammet reindrift

nyheter

Pengene skal brukes til flytting fra vinterbeite til sommerbeite.

– På grunn av beitekrisen er reinsdyrene i dårligere hold enn under normale forhold og mange reinsdyr klarer ikke den belastningen som vårflyttingen medfører. Sametingsrådet bevilger derfor i overkant av 1,2 millioner til støtte til fraktordninger som kan lette belastningen for dyrene og næringa, opplyser sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR).

Krisevinteren har vært en stor utfordring for næringa. Mellom 30-40 millioner kroner ble brukt, primært til nødfôr. I tillegg gikk Finnmarkseiendommen inn med to millioner kroner.

– Sametingsrådet mener det var rett og riktig at avtalepartene og forvaltningen hittil har bidratt sterkt med økonomisk støtte til for og transport av foret. Nå er det fortsatt utfordringer med vårflyttingen og for å forhindre tap og forverring av reinens kondisjon før kalving ser mange reineiere seg nødt til å foreta vårflyttingen med trailertransport. Det er derfor sametingsrådet nå etter en søknad gir støtte til fellestiltak som kan støtte transport av dyrene i de tilfeller der dette er aktuelt sier rådsmedlem Silje Karine Muotka (NSR).

Sametingsrådet har innvilget Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) et tilskudd på kr. 1.275 000 til kriseforebyggende tiltak i reindriftsnæringen, der 975.000 kroner går til Finnmark, mens 300.000 kroner går til ordninger for resten av landet.