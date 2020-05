Halsos blir leder av Samemisjonen

nyheter

Leif Johan Halsos, nå bosatt på Reipå i Nordland (62) er ansatt som ny daglig leder i Norges Samemisjon. Halsos og familien bodde i Máze fra høsten 1983 fram til 1994. Han virket der blant annet som barne- og ungdomsarbeider for Frikirken, og var kateket i Kautokeino menighet. Gjennom mange år har Halsos blitt benyttet som forkynner under NSM sine vinterstevner i Kautokeino. Under sitt virke i Indre Finnmark lærte han seg å snakke samisk. Han og kona har mange læstadianske venner i Indre Finnmark og i Alta.

– Det vil være en styrke at daglig leder kan kommunisere med samene på deres morsmål. Halsos kan også forkynne på samisk, selv om han helst vil bruke tolk når det er tolk til stede, skriver Samemisjonen.

Halsos tiltrer stillingen fra 1. september, skriver Norges Samemisjon i en pressemelding.