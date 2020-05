Alle skolene åpner fra mandag

nyheter

Så langt det lar seg gjøre, skal elevene få en mest mulig normal skolehverdag tilbake i neste uke, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

– Alle de helsefaglige rådene vi har fått, tilsier at det er trygt å gjenåpne skoler for resten av elevene nå, så lenge smittevernreglene blir fulgt. Det kan bety at ikke alle elevene kan være på skolen samtidig, men det er viktig at skolene strekker seg langt for å gi et godt skoletilbud, sier hun.

Hun sier det kan være behov for å gjøre lokale tilpasninger. (NTB)