Årets Offroad Finnmark avlyses

Offroad Finnmark skriver i en pressemelding torsdagen at de har besluttet å avlyse årets utgave som skulle vært avviklet i månedsskifte juli/august. Bakgrunnen er myndighetenes retningslinjer for arrangementer, samt usikkerheten rundt situasjonen fremover.

De skriver videre at de har vurdert ulike alternativer for gjennomføring av rittet, men utfra en totalvurdering er konklusjonen at sykkel-festen dessverre må avlyses.

– Det er en utrolig vanskelig avgjørelse å ta, og vi tenker først og fremst på de som har investert enormt med tid i trening og forberedelser. Samtidig har vi full forståelse for at nasjonale myndigheter må ha strenge retningslinjer, og vi forholder oss selvsagt til det, sier daglig leder Anders Abrahamsen.

Alternative løsninger

Selv om rittet nå blir avlyst håper Offroad Finnmark å kunne tilby alternative «Offroad Finnmark aktiviteter» i sommer, både for voksne og barn. Administrasjon er allerede i gang med spennende planer og håper å kunne presentere de veldig snart.

– Korona situasjonen er selvsagt vanskelig, og vi skulle svært gjerne arrangert ritt. Likevel åpner det opp for å tenke kreativt, og vi har noen spennende ideer på hva som kan gjøres, står det videre i meldingen.

Offroad Finnmark vil komme tilbake til hvordan selskapet vil håndtere allerede påmeldte deltakere til rittene og hvilke eventuelle valg disse vil bli tilbudt.