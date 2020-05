UiT-rektoren griper inn i Joika-debatt, ber ansatte vise folkeskikk

nyheter

Det er magasinet Khrono som melder at UiT-rektoren går aktivt inn i den betente joikakake-debatten.

Etter at Odd Mathis Hætta gjennom et leserinnlegg publisert i Altaposten stilte spørsmål ved debatten, tok de to UiT-ansatte Ande Somby og Ketil Lenert Hansen til spaltene i Nordnorsk debatt. I sitt innlegg gikk de langt i å hevde at Hætta led av «Stockholmssyndromet», noe som fikk Hætta til å be UiT ta affære.

— Folkeskikken gjelder også her. Det er ugreit når avisinnlegg kan oppleves som trakasserende. Det er nødvendig med respekt for medmennesker også i debattinnlegg, sier Anne Husebekk til Khrono.

I et leserinnlegg har hun påpekt at Somby og Hansen ikke har representert UiT i sine skriverier.

«Det at man er ansatt ved UiT, betyr imidlertid ikke at man opptrer som representant for UiT. Ansatte ved universitetet som skriver avisinnlegg uttaler seg ytterst sjelden på vegne av institusjonen. Som regel er det bare universitetets øverste ledelse, rektoratet eller universitetsdirektøren, som gjør dette», skriver Huseby.

Til Khrono sier Ande Somby at han mener man må forstå bruken av «Stockholm-syndrom» som et retorisk grep:

– Jeg mener dette blir en avsporing av debatten, sier han til Khrono.