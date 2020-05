Ny runde med oppmykning i morgen

nyheter

Kan man invitere ti personer til 17. mai-frokost? Får fotballen starte igjen? Og hva skjer med de øverste skoletrinnene? Torsdag kommer nye svar.

Mer gjenåpning

Gjenåpningen av Norge etter de strenge koronatiltakene er allerede i godt gang, men nå planlegger regjeringen en ny bolk med lettelser.

– Torsdag 7. mai vil vi legge fram en mer helhetlig plan for tiltakene fremover, sier statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) i Helsedepartementet til NTB.

Dette er noe av det som er ventet torsdag:

* En helhetlig plan for lettelse av tiltak framover, med detaljer om rekkefølge og tempo.

* Avklaringer rundt 17. mai-feiringen.

* Nye råd for hvor mange som kan samles hjemme og i parken. I dag er rådet maks fem personer.

* Ny info om hva som skjer med elevene i 5. til 10. klasse og videregående skoler, som fortsatt er hjemme fra skolen.

* Avklaring om toppfotballen, barnefotball og annen kontaktidrett

* Avklaringer rundt mulig åpning av fornøyelsesparker. Svar om treningssentre er også ventet i løpet av uka.

* Beslutning om utreiseforbudet for helsepersonell.

Ekspertråd hemmelige

Regjeringens plan er å orientere koronakomiteen på Stortinget om oppmykningene på et møte onsdag, før regjeringen tar sine beslutninger dagen etter, etter det NTB forstår.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har spilt inn sine anbefalinger i forkant.

– Anbefalingene er unntatt offentlighet fram til regjeringen har tatt sin beslutning, og da vil disse dokumentene bli offentlige, opplyste helsedirektør Bjørn Guldvog til NTB i slutten av forrige uke.

Skoleåpning?

Ett av temaene som er blitt diskutert de siste dagene, er skoleåpning for elever fra 5. til 10. klasse og videregående skoler.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) varslet i et brev til skolenes rektorer 30. april at de høyere trinnene må være forberedt på å få en kortere frist før gjenåpning, enn de lavere trinnene fikk, ifølge VG.

– Det er uklart hvilke elever som står først i køen, men tidligst mulige skolestart er 11. mai, sa Melby til Aftenposten.

Dersom flere elever får komme tilbake til skolene så tidlig, vil det altså trolig bli varslet torsdag.

Helhetlig plan

Samtidig med at regjeringen legger fram nye planer for oppmykning, trer også de nye reglene for grupper på opptil 50 personer på offentlige steder i kraft torsdag. Det betyr at kinoer, konsert-, fest- og konferanselokaler kan åpne igjen.

Den første bolken med lettelser ble kunngjort 7. april, og i ukene etterpå har barnehager, 1.–4. skoletrinn, frisører og hudpleiere kunnet åpne opp igjen. Hytteforbudet ble også opphevet.

Til tross for oppmykningen har antall koronasmittede og sykehusinnleggelser fortsatt å falle, samtidig som at testkapasiteten er bygget kraftig ut. Dermed kan det være duket for ytterligere frislipp.

– Går det bra å åpne ett område, blir det mulig å åpne det neste. Sprer smitten seg igjen, må vi bremse ned eller stoppe opp, sier Erlandsen i Helsedepartementet.

Regner med økt smittetall

Avdelingsleder Line Vold i Folkehelseinstituttet sier at de venter at det såkalte smittetallet vil øke etter hvert som man letter på tiltakene. Tallet beregner hvor mange mennesker en smittet person i snitt smitter videre.

– Men så lenge det ligger under 1, så får man ikke noen ny topp. Da går det nedover, sier hun til NTB.

Tallet har ligget på mellom 0,6 og 0,7 de siste ukene.

– Vår anbefaling er at man holder smittetallet så lavt at man er innenfor helsevesenets kapasitetsgrense. Det er veldig viktig at ikke mange blir smittet. Vi ønsker jo ikke at mange blir alvorlig syke, sier hun. (©NTB)