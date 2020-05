Flere bydeler er nå klar for fiber

nyheter

Fiber-leverandøren skriver at de er glade for å kunne bekrefte utbygging av fiberbredbånd i områdene Øvre Midtbakken / Tollevika, Aronnes, Bossekop Sør og Gakori / Hjemmeluft.

– Vi starter nå prosjektering av området, der vi planlegger hvor vi skal grave for at fiberen skal komme frem til alle som har bestilt, står det videre å lese før det bekreftes at gravestart vil bli i løpet av sommeren 2020.

For ett år siden kjøpte Signal 100 prosent av aksjene i Nornett AS og er nå Nord-Norges største fiber-leverandør med sine rundt 100 ansatte fordelt på kontorer i Alta, Bodø, Mo i Rana, Mosjøen, Tromsø og Narvik. Det nye selskapet levere i dag bredbåndtjenester til 34 000 kunder spredt over hele landsdelen.