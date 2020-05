FeFo deler for første gang ut kort til andejakta

nyheter

I år tar FeFo imot påmelding og utsteder jaktkort.

– Fortsatt er det Miljødirektoratet som legger rammene for jakta, men forskriften sier at det er FeFo som skal dele ut jaktkort. I år gjør vi det for første gang. Det får ingen praktisk betydning for jakta til jegerne, sier Einar Asbjørnsen, som er leder for utmark i FeFo.

Påmelding er allerede åpnet på nettsiden til FeFo, helt fram til tirsdag 12. mai. Det gjelder for de som er fast bosatt i Kautokeino kommune, eller har vært fast bosatt her i fem årene, samt betalt jegeravgift.

– Vårjakta på ender er en kultur og tradisjon som er viktig for folk i Kautokeino. Det skal vi gjøre vårt beste for å ivareta, sier Asbjørnsen.

Etter at påmeldingsfristen har gått ut trekkes kvotene og jegerne får tilsendt jaktkortet sitt gratis. Årets jaktperiode fastsettes av Kautokeino kommune torsdag.