Eksportfall for første gang på 18 måneder

nyheter

Det viser tallene til Norges sjømatråd. I april ble det eksportert 183.000 tonn norsk sjømat til en verdi av 8,2 milliarder kroner. Det er en nedgang på 8 prosent sammenlignet med april i fjor.

– Et betydelig etterspørselsfall for laks og hvitfisk i april som følge av koronakrisen er hovedårsaken til verdifallet. Dette kan forklares med bortfallet av restaurant-segmentet og økte flyfraktkostnader for ferske produkter til oversjøiske markeder, sier direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd, Tom-Jørgen Gangsø, i en pressemelding.

Totaltallene er fortsatt på plusssiden. Hittil i år er eksporten på 36,7 milliarder kroner. Det er en økning i verdi med 2,2 milliarder, eller 6 prosent, mot samme periode i fjor.

– 2020 startet bra med en sterk verdiøkning på grunn av økt etterspørsel etter norske sjømatprodukter. Den positive trenden fikk en bråstopp på grunn av tiltakene for å redusere spredningen av koronaviruset, opplyser Gangsø.