– Vi har ikke bedt Fylkesmannen overprøve politiske vedtak

I et brev fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark til Alta kommune at heter det at Fylkesmannen har mottatt en henvendelse fra Alta bondelag, ved leder Lasse Johnsen. På bakgrunn av bondelagets oppfordring går nå Fylkesmannen aktivt inn for å se om det finnes grunnlag for å overprøve vedtaket som ble gjort med fradeling av tre tomter i Tverrelvdalen, og en utsatt fradelingssak i Nerskogen.