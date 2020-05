– Vi blir gjort til løgnere for at vi gir tomt til ungene våre

nyheter

Jens Siversen har sammen med sønnene Arvid og Vegard i fem år jobbet med byråkratiet for å få fradelt tomter på delvis fjellgrunn i lisiden overfor gården. Alle er enige om at tomtene kommer på et areal som er umulig å dyrke opp. Tilførselsveien skal gå i eiendomsskille langs en grøft. I argumentasjon fra bondelag og kommunens landbrukssjef blir veien holdt fram som argument mot fradelingen. To hovedutvalg, overfor to perioder, hvor det ene har befart området, har slått fast at fradelingen er fornuftig, og ikke har noen negative innvirkninger på samfunnsinteresser. Ved siste behandling ble vedtaket gjort 7 mot 2 stemmer (Sp).