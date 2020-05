– Lang reisevei for Alta-fødende setter helsa til mor og barn i fare

nyheter

Legen og stortingsrepresentanten for Senterpartiet, Kjersti Toppe, har over flere år kjempet for å sikre fødende et godt lokalt tilbud. Nå har Senterpartiet, sammen med Fremskrittspartiet, fremmet forslag på Stortinget om å etablere fødeavdeling og nødvendige akuttfunksjoner i Alta. Det ble klart da helse- og omsorgskomiteen på Stortinget tirsdag avga sin innstilling til Nasjonal helse- og sykehusplan.