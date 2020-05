Stereoanlegg stjålet fra bil i Øvre Alta

nyheter

Politiet melder på Twitter tirsdag ettermiddag klokken 15:30 at de har vært i Øvre Alta og tatt imot en anmeldelse da bakrute og siderute var knust på en privat bil. Stereoanlegget i bilen var også stjålet. Anmeldelse mottatt og undersøkelser gjort, skriver de.

Lars Rune Hagen ved politiets operasjonssentral sier til Altaposten at innbruddet mest sannsynlig har skjedd i løpet av natten, men at det på det nåværende tidspunkt er for tidlig å konkludere med at denne hendelsen har sammenheng med innbruddene av de fire bilene som ble brutt opp i Patoskogen i løpet av natt til tirsdag.