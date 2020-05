Patent på robot i boks

nyheter

Avju Solutions AS er en innovativ start-up bedrift lokalisert i Alta med store ambisjoner om å bli en ledende leverandør av produkter som ivaretar forsyningssikkerhet i strømnettet. Altaposten skrev for kort tid siden om en patentsøkt linjerobot selskapet hadde utviklet, og som har til hensikt å fjerne is og snø fra overhengende kraftlinjer. Tirsdag meldte selskapet på egen facebook-side at patentet nå var i boks.