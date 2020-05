Frykter mørketall for vold i nære relasjoner

nyheter

Påtaleleder ved Finnmark politidistrikt, Morten Daae, forteller at politet i Finnmark har fått færre henvendelser om vold i nære relasjoner, men frykter store mørketall

– Til tross for noen henvendelser opplever vi nedgang i antall personer som tar kontakt angående vold i nære relasjoner, sier påtalelederen.

Ta kontakt

Det er snart åtte uker siden de sterkeste og mest inngripende tiltakene det norske samfunnet har opplevd i fredstid ble innført. Det har sine kostnader. Politiet i Finnmark mener de har grunn til å tro at det finnes mørketall for voldsbruken.

– Vi har selvfølgelig noen henvendelser nå også, det har vi hele tiden. Men stengte barnehager, skoler og dårlig vær gjør naturligvis sitt til at folk holder seg mer hjemme. Dette gir også politiet grunn til å frykte at det er mørketall der ute, sier påtalelederen.

Han minner videre om at publikum ikke må nøle med å ta kontakt, selv om publikumshallen ved lensmannskontoret ikke er bemannet, om det skulle være noe.

– Politiet i Finnmark er fortsatt tilstede. Er det noe, ikke nøl med å ta kontakt med politiet via telefon, forklarer påtalelederen.

– Vi avtaler tid til å møtes. Politiet er her for å hjelpe, lover Daae.

Frykter økning i antall henvendelser

Nedstengning av samfunnet, karantener og permitteringer kan føre til stor økonomisk usikkerhet og påfølgende krise hos mange.

– Opplever noen vold eller annen form for overgrep, eller observerer at andre blir utsatt for dette, ta kontakt. Politiet er operativ som før og tar imot anmeldelser, fortsetter han.

Påtalelederen sier at de ikke kan være sikker, men frykter likevel at nå når barnehager og skoler kommer i gang igjen, kan det også bli en økning i antall henvendelser angående vold i nære relasjoner.

– For ofte kommer henvendelsene fra nettopp skoler, barnehager og barnevern, avslutter Daae.