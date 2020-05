– Fødeavdeling i Alta gir dårligere helsetjenester for folk i Finnmark

nyheter

I dag tirsdag 5. mai vil Stortingets helse-og omsorgskomite levere sin innstilling i Nasjonal helse- og sykehusplan hvor det ligger forslag om fødeavdeling og akuttilbud ved Klinikk Alta, samt oppgradering av Nye Kirkenes sykehus til nest høyeste akuttnivå. En allianse mellom Senterpartiet og Frp har levert felles forslag om oppgraderingen i Finnmark, og det synes klart at Øst-Finnmark vil vinne fram i kravet om forsterket tilbud slik at de får trygghet for liv og helse.