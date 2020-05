ROS-analyser kommer først etter at sykehuset er bygget: – Det viser hvor dårlig man planlegger dette

nyheter

Enge leste med interesse svaret til direktør Eva Håheim Pedersen, der Finnmarkssykehuset-direktøren responderte på bekymringsmeldingen han sendte inn i kraft av å være foretakstillitsvalgt for Overlegeforeningen i Finnmarkssykehuset. Her imøtegikk direktøren ortopedens utspill om at det mangler opp mot 100 rom i Nye Hammerfest sykehus, at utvidelsesmulighetene ikke er ivaretatt og at man risikerer å sitte igjen med nok et sykehus som er lite framtidsrettet, lite funksjonelt og som ikke ivaretar de ansattes arbeidsforhold – noe som igjen vil føre til et pasienttilbud under det optimale.