En mistet lappen og 10 bøtelagt i fartskontroll

Utrykningspolitiet melder at de har gjennomført en hastighetskontroll i Repparfjorden mandag ettermiddag klokken 14:30.

Resultat: ett førerkortbeslag grunnet for mange prikker, åtte forenklede forelegg med høyeste hastighet 98 km/t i 80-sonen, og to forenklede forelegg for mobilbruk.