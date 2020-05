nyheter

– Klart det er positivt at Norwegian har fått tillit fra aksjonærene, så får tiden vise hva dette betyr for oss i nord. Vi har naturligvis ikke glemt hva det betydde for prisen, at Norwegian sørget for at SAS ikke var enerådende på rutene til og fra Oslo, sier Kjetil Kristensen, direktør i Alta Næringsforening.