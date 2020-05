Widerøe-maskin i beredskap for Korona-pasienter

nyheter

Det er Nordlandssykehuset HF og Widerøes Flyveselskap AS som har sørget for denne beredskapen for luftambulansetjenesten.

Flyet kan ta to pasienter i smittevernkuvøse samtidig og lande på alle flyplassene Widerøe betjener til vanlig. Fra 8. mai skal etter planen flyets ekstra drivstofftanker tas i bruk. Da får det svært lang rekkevidde og når Svalbard med meget god margin, heter det i en pressemelding.

– Dette styrker vår kapasitet til rask transport av smittede pasienter over hele landet, inkludert Svalbard når systemet for ekstra drivstoff er klart, sier administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF, Øyvind Juell, i en pressemelding.

Flyet har base i Bodø med beredskap 24/7.