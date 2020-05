nyheter

Finnmark politidistrikt melder søndag ettermiddag om tyveri av snøscooter fra Kløyva i Talvik.

Tyveriet av en Arctic Cat med registreringsnummer BZ9399 har skjedd i løpet av helga. Dersom den observeres, bes det om at det blir tatt kontakt med politiet.

Videre har det vært et tyveri av en blå VW Passat fra Spireaveien i Alta i løpet av helgen. Bilen har reg.nr. BP78406. Også her ber politiet om at vitner tar kontakt.